Eboli, Festival Dance: tornano in pista, dopo la pandemia, i ballerini della New Latin Team – Mimanà Dance del Maestro Rosario Rocco

C’è attesa in Piazza della Repubblica per lo spettacolo a cura della scuola di danza New Latin Team – Mimamà Dance del Maestro Rosario Rocco che ancora una volta stupirá il pubblico che sarà quello delle grandi occasioni. Si torna dopo la pandemia e si coinvolgono grandi e piccoli. Il 6 luglio a partire dalle 20,30 lo spettacolo sarà assicurato.

“Tantissime volte ho immaginato questo momento, l’ho desiderato, sognato – racconta il Maestro Rocco – mi è mancato moltissimo e non nego però che in alcuni momenti avevo rinunciato all’idea. Ma l’amore per questo lavoro è stato più forte e con il supporto di tutti i genitori e dei miei ragazzi di sempre, insieme abbiamo deciso di rimetterci in gioco, rivivere questo sogno. e mostrare a tutti la gioia che ci trasmette la danza”.

“Non bastano parole per esprimere l’emozione che si prova – conclude il maestro – ma finalmente dopo 3 anni portare in scena il nostro spettacolo è una scommessa vinta prima con noi stessi”.

In pista gli atleti paralimpici

Sarà una grande emozione guardarli danzare per la performance particolare e per le abilità sportive che entrambi hanno acquisito negli anni.

Mariangela Correale di Sarno, atleta nazionale italiana paralimpica FIDS finalistica campionati europei 2022 a Praga dove lo scorso ottobre ha conquistato il quarto posto nel Freestyle. Campionessa in carica dal 2015, Mariangela balla in carrozzina.

Giuseppe Guercia, di Somma Vesuviana, ha vinto Ballando and road con Milli Carlucci, nel 2016

I due atleti paralimpici appartengono alla ASD Gabry Dance di Poggiomarino e sono seguiti dal tecnico federale FIDS Gabriele Petroso, che oltre ad insegnare ai ragazzi normodotati pratica e insegna anche danze paralimpiche

Il maestro Petroso è autore del libro “Superare le barriere a passo di danza” e si occupa di formazione dei tecnici MIDAS in tutta Italia e favorisce progetti con grandi istituzioni quali l’Università per quanto riguarda la danza paralimpica, promuove eventi ed appuntamenti sportivi per dare lustro e vigore ad una disciplina ancora poco praticata.

Gli allievi del Maestro Rosario Rocco, intanto, sono super emozionati e tornano a calcare le scene dopo settimane di duro allenamento e pratiche sportive studiate nei dettagli.