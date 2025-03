Aquara: emergenza furti, sindaco scrive al Prefetto di Salerno

Alla luce dei furti avvenuti nel comune di Aquara negli ultimi giorni, quando i ladri sono entrati all’interno di un’abitazione del posto mentre gli anziani proprietari erano all’interno e riuscendo a portare via contanti e diversi beni di valore, il sindaco, Antonio Marino, ha scritto al Prefetto di Salerno, Francesco Esposito.

La richiesta

“I casi di furti hanno destato grande preoccupazione e allarme nella popolazione nonché un senso di insicurezza che deteriora la qualità della vita. Le chiediamo, sicuri di un suo interessamento, di dare corso ad un rafforzamento della presenza delle Forze dell’Ordine al fine di ottenere un più efficace pattugliamento nel comune di Aquara e nella frazione di Mainardi, in particolare durante le ore serali.

Questa mia preoccupazione, e richiesta di aiuto, è condivisa da tutti i sindaci dei comuni viciniori che hanno tutti lo stesso problema e con i quali ci sentiamo frequentemente” si legge nell’istanza inviata da Marino a cui è stata allegata anche una copia della Delibera di Giunta Comunale n. 58 del 27/06/2018 e del Consiglio Comunale n. 6 del 21/02/2024, con cui l’ente aveva richiesto, in collaborazione con i comuni vicini, un finanziamento per la videosorveglianza del territorio, che a tutt’oggi non ha avuto riscontro positivo.