Emergenza furti ad Albanella: il Prefetto di Salerno convoca il Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza

È stata accolta la richiesta del sindaco di Albanella, Renato Josca, inviata al Prefetto di Salerno, Francesco Esposito, per fare il punto della situazione e adottare misure urgenti utili a contenere il fenomeno dei furti.

La convocazione

Il primo cittadino di Albanella parteciperà, quindi, all’incontro del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica che si terrà domani mattina, mercoledì 5 marzo, alle ore 10:30. L’istanza era stata inviata in Prefettura il 24 febbraio scorso alla luce della disperazione dei tanti cittadini che, negli ultimi mesi, sono stati vittime dei ladri. Troppi i casi in cui i malviventi sono persino entrati in casa mentre i proprietari erano all’interno mettendone anche a rischio l’incolumità e troppi i casi in cui, in pochi minuti, hanno annullato i sacrifici di anni ed anni di lavoro delle vittime.

Allarme tra i residenti

Una situazione insostenibile, in pratica, per la quale gli amministratori chiederanno al Prefetto l’adozione di misure preventive sempre più forti e incisive. “In questi ultimi tempi il fenomeno dei furti nelle abitazioni e negli esercizi commerciali e in danno di attività produttive, ha registrato una notevole e progressiva espansione. A fronte di tutto ciò, la popolazione avverte il bisogno di una significativa risposta dagli organismi preposti alla sicurezza anche per evitare il dilagare del sentimento di paura e di sfiducia nelle azioni delle Autorità che potrebbe sfociare in autonome e pericolose iniziative di autotutela” ha fatto sapere Josca al Prefetto nei giorni scorsi.