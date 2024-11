Non si fermano le domeniche della salute nel comune di Aquara, sono tantissime le visite gratuite già erogate nell’ambito dell’iniziativa fortemente voluta e promossa dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco, Antonio Marino. Domenica prossima, il primo dicembre, si continua con l’appuntamento con il dermatologo.

Appuntamento con il dottore Bortone

A disposizione degli utenti, a partire dalle ore 9:30, ci sarà, infatti, il dottore Giulio Bortone che eseguirà degli screening dermatologici gratuiti. Potranno usufruirne anche le persone residenti in altri comuni. Il progetto mira a tutelare la salute dei cittadini ma andando incontro alle loro esigenze evitando che spendano cifre alte per sottoporsi ai controlli, che sopportino lunghe liste d’attesa o che percorrano diversi chilometri per recarsi presso gli studi medici. In questo modo tutti potranno preservare la propria salute, senza distinzione di età e di reddito.

Ecco come prenotare

Le persone interessate potranno prenotare la visita telefonando al centralino del comune al numero 0828 – 962003 o rivolgendosi alla parafarmacia sita nel centro di Aquara reperibile al numero 320-7006810. Le visite saranno effettuate presso i locali della Nuova Guardia Medica sita in via Garibaldi.