Aquara, “domenica della salute” dedicata alla donna: tante le visite gratuite in programma

Si terrà domani, domenica 24 novembre, la prossima “domenica della salute” di Aquara, l’iniziativa mirata a fare prevenzione e a tutelare la salute dei cittadini, attivata già da diverso tempo, dall’amministrazione comunale, guidata dal sindaco, Antonio Marino.

In occasione dell’imminente “Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne”, la prossima domenica della salute sarà dedicata proprio alla tutela della salute femminile.

Ecco le visite

A disposizione degli utenti, infatti, ci saranno il dottore Antonio Di Cunzolo, specialista in ginecologia e ostetricia e la dottoressa Rosa Sala, senologa specialista in radiologia. Tutti, non solo i residenti nel comune di Aquara, potranno usufruire delle visite gratuite.

Le info utili

La prenotazione, sempre consigliabile, si potrà effettuare telefonando al centralino del Comune al numero 00828-962003 o alla Parafarmacia Dorato rivolgendosi al numero 320-7006810. Le visite saranno effettuate presso i locali della Nuova Guardia Medica sita in via Garibaldi.