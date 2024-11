Serre: arriva il “Villaggio della Salute” della Croce Rossa Italiana, in programma diverse visite gratuite

Tutto pronto a Serre per ospitare il Villaggio della Salute. Saranno erogate visite gratuite domenica, 10 novembre, presso il piazzale adiacente all’Auditorium Comunale “M. Simoncelli” sito in via E. D’Aniello.

Ecco le visite in programma

Dalle ore 8:30 alle ore 12:20, sarà allestito il “Villaggio della Salute” a cura del Comitato di Serre della Croce Rossa Italiana, presieduto da Giuliano D’Angelo. Si tratta della prima tappa dell’iniziativa “Villaggio della Salute” che permetterà a quanti vorranno di sottoporsi a diverse visite gratuite come l’elettro cadriogramma, la spirometria, la densitometria ossea, l’esame delle urine, i test glicemici, la visita per la prevenzione del diabete, la rilevazione dei parametri vitali e la visita audiometrica per l’udito.

Le info utili

Per poter sfruttare l’importante opportunità, offerta allo scopo di fare prevenzione e tutelare la salute delle persone, non ci sarà bisogno di prenotazione. L’iniziativa si è avvalsa del patrocinio morale del Comune di Serre.