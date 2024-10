Aquara, domani l’incontro con Luigi De Magistris per discutere delle potenzialità dei piccoli borghi:

Luigi De Magistris, già europarlamentare, ex sindaco di Napoli ed ex magistrato, domani sera (25 ottobre) sarà ad Aquara per prendere parte ad un importante dibattito. “La rivoluzione dei piccoli borghi può cambiare il volto del paese”, questo il tema centrale dell’incontro fortemente voluto e organizzato dall’amministrazione comunale di Aquara, guidata dal sindaco, Antonio Marino.

Il programma dell’evento

L’evento, che prenderà il via alle ore 18:30 presso il Centro Sociale Culturale “Fioravante Serraino”, permetterà ai presenti di confrontarsi sui motivi per cui è necessario scrivere un nuovo patto tra le grandi città e i piccoli paesi e sulle potenzialità dei borghi.

Il dibattito è aperto a tutti.