Aquara: l’ex centro lontra intitolato a Fioravante Serraino

AQUARA. E’ convocato per domani 25 luglio (prima convocazione) e per il 26 luglio (in seconda convocazione), il consiglio comunale.

Nove i punti all’ordine del giorno che prevedono, tra l’altro, un regolamento per contrastare l’evasione dei tributi, agevolazioni per il pagamento dei debiti tributari, ma anche l’intitolazione del centro sociale culturale (ex centro lontra) alla memoria di Fioravante Serraino.

Un gesto, quello dell’amministrazione comunale guidata da Antonio Marino, finalizzato a ricordare una persona molto attiva nell’ambito sociale. Membro fondatore dell’associazione culturale l’Alveare, era l’anima del gruppo che ha lasciato prematuramente lasciando un vuoto incolmabile nella comunità.

A lui è dedicato un premio della critica all’Aquara Music Fest. Ora anche l’intitolazione dell’ex centro lontra su cui l’amministrazione comunale sta da tempo investendo.