Approvato il progetto “Concorso di idee – Padula Cambia Velocità”, ecco di cosa si tratta

L’Amministrazione comunale di Padula, guidata dalla sindaca Michela Cimino, ha ottenuto l’approvazione della Regione Campania per il progetto “Concorso di Idee – Padula Cambia Velocità”, nell’ambito dell’Avviso Pubblico per la qualità dell’architettura annualità 2024. La proposta del Comune di Padula è stata selezionata tra i beneficiari del contributo regionale, ottenendo un finanziamento di 10 mila euro.

Il progetto

L’iniziativa rientra nella Linea 4 del programma regionale, dedicata alla promozione di concorsi di idee, progettazione e opere prime, con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio architettonico e culturale attraverso proposte innovative.

Il “Concorso di Idee – Padula Cambia Velocità” punta a ripensare e ridisegnare gli spazi urbani per migliorarne la vivibilità e la sostenibilità, contribuendo al rilancio economico e sociale della zona di Padula Scalo. L’iniziativa mira a raccogliere proposte in ambito territoriale, urbanistico e architettonico per supportare le scelte di assetto del territorio, in linea con il Piano Urbanistico Comunale (PUC) in fase di elaborazione.

In particolare, il progetto intende individuare soluzioni urbanistiche che mettano in relazione la Certosa di Padula, la futura stazione dell’alta velocità e l’area compresa tra queste due realtà. Il punto di partenza è una riflessione sul ruolo e sull’impatto significativo che la nuova infrastruttura avrà in termini dimensionali, estetici e funzionali.

Il focus

Per stimolare il coinvolgimento pubblico nella fase preliminare, verranno organizzati seminari e workshop con architetti e professionisti del settore. Inoltre, il Comune di Padula si avvarrà del supporto del Dipartimento di Ingegneria Civile dell’Università degli Studi di Salerno, con cui è già in essere una convenzione per la redazione del Piano Urbanistico Comunale.

Le dichiarazioni

La sindaca Michela Cimino ha espresso grande soddisfazione per questo importante traguardo: “Questo progetto rappresenta un passo fondamentale per il futuro di Padula. Grazie al sostegno della Regione Campania, potremo coinvolgere progettisti e cittadini in un percorso di trasformazione urbana del nostro territorio, in vista della futura stazione dell’alta velocità”.

I risultati del concorso saranno presentati attraverso una mostra e la pubblicazione delle proposte dei partecipanti all’iniziativa promossa dal Comune di Padula.