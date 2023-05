Concorso di idee promosso dal COA di Vallo per la creazione di un logo distintivo dell’Ordine degli Avvocati

L’Ordine degli Avvocati è un ente pubblico non economico con importanti compiti di formazione, orientamento, tenuta degli albi e vigilanza sulla condotta degli iscritti. Tali funzioni sono svolte nell’interesse sia della categoria che della collettività, al fine di garantire l’attuazione del diritto di difesa riconosciuto a tutti i cittadini dalla Costituzione (art. 24 Cost.), indipendentemente dalla loro situazione economica.

Il ruolo dell’avvocato nella difesa dei diritti

L’avvocato è la figura chiave per garantire che il processo si svolga secondo le regole e che il giudice prenda una decisione giusta ed aderente alle risultanze processuali. Egli ha il compito di controllare che le prove siano assunte secondo le regole processuali e che la decisione trovi il suo fondamento nella prova formatasi nel contraddittorio tra le parti. Nessuna sentenza può essere giusta se pronunciata in violazione dei principi regolatori del processo penale. L’avvocato è anche colui che si prende carico delle ansie e delle preoccupazioni del suo assistito e della sua famiglia. Tuttavia, essendo tenuto ai principi di autonomia ed indipendenza, deve essere libero non solo rispetto ai poteri forti, ma anche rispetto al suo assistito. Solo così potrà essere percepito dalla collettività come una figura autorevole e affidabile.

Il comportamento degli avvocati

Da tutto ciò discende il dovere degli avvocati di comportarsi in ogni situazione con la dignità ed il decoro che la loro funzione impone. Infatti, l’avvocato ha dei doveri aggiuntivi rispetto al comune cittadino, che sono strettamente connessi alla natura della sua professione. Deve, pertanto, agire sempre con la massima correttezza e rispetto delle regole etiche che gli sono richieste.

La sede del COA di Vallo della Lucania

Il COA di Vallo della Lucania ha sede all’interno del Tribunale di Vallo della Lucania, che fu inaugurato nel 1860 come riconoscimento per l’impegno del popolo cilentano nelle lotte contro i Borboni. Nel corso degli anni, il Tribunale ha avuto diverse sedi, tra cui l’ex convento dei domenicani, il Conservatorio – Convento di Santa Caterina, l’apposito palazzo in Piazza dei Martiri ed infine l’attuale edificio inaugurato nel 2005 alla presenza del Ministro della Giustizia. Il COA di Vallo della Lucania conta oggi circa 800 iscritti.

Partecipazione al concorso

Possono partecipare al concorso le seguenti categorie: opertatori economici iscritti nel registro delle imprese, liberi professionisti, geometri, architetti, ingegneri, studenti universitari in design, architetture, ingegneria

I concorrenti dovranno far pervenire i proprio elaborati entro le ore 12 del 30 giugno.

Ulteriori dettagli per il concorso sono presenti sul sito istituzionale del COA – Consiglio Ordine degli Avvocati.