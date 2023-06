Antonio Peduto di Castel San Lorenzo vince l’IBFF International World Cup

Antonio Peduto, classe 1969, di Castel San Lorenzo ha conquistato il primo posto al concorso IBFF International Worl Cup, nella categoria over 50, tenutosi, nei giorni scorsi, a Giffoni Valle Piana.

All’importante competizione sportiva che ha visto il trionfo del cinquantaquattrenne, titolare di una palestra sita nel centro di Roccadaspide, hanno partecipato body builder provenienti da ogni parte del mondo.

Un traguardo importante

Da tanti anni, il culturista, è il preparatore atletico di tantissimi giovani sportivi cilentani e non solo e che nel 2005 è stato proclamato campione d’Italia in seguito alla partecipazione al noto concorso Mister Italia.

Un risultato che arriva dopo altre competizioni che, quest’anno, lo hanno visto trionfante in seguito ad un periodo di pausa giunto proprio dopo il successo di Mister Italia: “Avevo sospeso la mia partecipazione alle gare nel 2005, l’anno in cui nacque la mia primogenita, quest’anno, però, ho sentito un coinvolgimento interiore diverso ed ho ripreso a gareggiare” ha affermato Peduto che, visti i risultati, ha fatto la scelta giusta.

Ecco come si allena e l’alimentazione

La sua alimentazione, rigida e pensata per gli sportivi del suo campo, come ha raccontato lo stesso Peduto– tuttavia non è mai cambiata nel corso del tempo, così come i suoi allenamenti intensificatisi in vista della partecipazione alle gare.

“Ritornare in gara mi è costato tanta sofferenza, anche se il mio stile alimentare e di allenamento, nel corso degli anni, è stato sempre quello adatto alla pratica del body building, ma quando sai che devi prepararti per una gara i sacrifici alimentari e relativi all’allenamento da affrontare sono molto più drastici e sostenerli, specie alla mia età, non è semplicissimo” ha affermato Antonio.

L’importante messaggio di Antonio

Ciononostante, non ha esultato quando è stato proclamato vincitore, a causa della sua indole davvero sportiva: “Tutti i gareggianti, per essere lì, di certo hanno affrontato i miei stessi sacrifici ed esultare troppo mi sembrava inopportuno proprio perché ritengo che tutti siano meritevoli.

Certo, non posso negare il risultato mi ha gratificato tanto” ha dichiarato il body builder cilentano che non ha mancato di rivolgere un appello ai giovani e alle loro famiglie affinché tutti pratichino almeno uno sport: “Dico sempre ai ragazzi di fare uno sport, qualsiasi sport, purché lo pratichino in maniera sana e pulita, e di seguire una sana alimentazione perché da questo si traggono tanti benefici per la salute”.

In foto: Antonio Peduto con un altro culturista che si è classificato al secondo posto della gara.