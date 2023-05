Vallo: Giusy Sansone ottiene qualificazione al Campionato ICN Miss Universo di Natural Body Building

Grande successo nel week end per Giusy Sansone, che nella giornata di ieri ha ottenuto la qualificazione al Campionato ICN Miss Universo di Bodybuilding, il quale si terrà a Seul il 10 e il 11 giugno. La pluricampionessa nel corso della gara ha ottenuto ottimi risultati in ben tre categorie ricevendo il titolo di PRO a coronamento di una parabola sportiva straordinaria e gremita di successi incredibili come la vittoria di sei mesi fa a Praga, dove riuscì a sbaragliare la concorrenza in tutte le categorie.

Giusy sentita dalla nostra redazione ha sottolineato l’impegno e la costanza degli allenamenti, di una disciplina che richiede sforzi sovrumani e grande dedizione, sacrifici che hanno ripagato con una gioia straripante: «È stata un’emozione indescrivibile. Non ci si abitua mai a vincere quando si mette tutta se stessa nel prepararsi alla vittoria ..questo fa la differenza!».

Una vittoria che non può essere solamente una questione di sforzo fisico, ma che affonda le radici in una motivazione, che riesce a tirare fuori dal corpo energie che non si sapeva di possedere: «Le ragioni del successo sono nascoste in luoghi dove la mente non andrebbe mai a cercare, dove solo il cuore sa penetrare»

La campionessa ha chiosato con una dedica semplice e sentita alla sua terra: «Dedico la vittoria al Cilento tutto».