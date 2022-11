La scorsa settimana importante successo per Giusy Sansone, che si è laureata Campionessa del Mondo in tre categorie diverse nel Natural Body Building. Successo quello della ICN WORLD a Praga dovuto a tante settimane di allenamenti e sacrifici che l”atleta cilentana, di Vallo della Lucania, ha raccontato sulle colonne del quotidiano “La Città”.

Giusy Sansone: triplo successo mondiale per l’atleta vallese

“Questi tre riconoscimenti giunti nelle categorie Figure, Miss Classic Figure e Sport Model hanno davvero un sapore incredibile. Credo sia la più importante affermazione della mia carriera, vista la presenza di 95 Paesi nella manifestazione. Il Natural Body Building è uno sport diverso per tanti aspetti da altri. La preparazione è partita 313 giorni fa con il mio istruttore, e marito, Massimiliano Mainenti. Abbiamo programmato questo evento, per me che sono un’atleta natural sono state settimane di allenamenti, che partivano dalle 4 di mattina”.

Il successo dopo i piazzamenti degli anni scorsi

“Sono cinque anni che partecipo ai Mondiali di categoria e mi sono piazzata, in passato, anche al secondo e terzo posto. Ora programmerò il prossimo evento per il 2023, dopo un piccolo periodo di stacco. Il 16 aprile ci sarà il campionato italiano, poi vorrei partecipare ad una manifestazione in India e ci tengo davvero a fare bene. L’ultimo trofeo è quello a cui tengo di più, erano sei anni di competizioni agonistiche nelle quali volevo vincere. Lo scorso anno in Ungheria dopo il secondo posto finale pensavo di non farcela più ma per fortuna sbagliavo. Se parlo di Miss Olympia a Las Vegas 2019 mi vengono i brividi. Primeggiai nella categoria Woman Physique con tanta felicità ed orgoglio. Una bellissima esibizione sulle note di Volare che non dimenticherò mai”.

I sacrifici e i ringraziamenti di Giusy Sansone

“Importante per noi è oltre gli allenamenti è l’alimentazione, ci sono mesi di rinunce e ci vuole una cura maniacale in tante cose, visto che spesso al primo ostacolo ci si arrende. Si tratta di scelte, a me non pesa e non li reputi sacrifici. Non contavo le settimane o i giorni ma tutto viene poi, man mano naturale, grazie alla passione. Sono laureanda in Scienze Biologica, e a febbraio discuterò la mia tesi, quindi mi calcolo e bilancio la mia alimentazione da sola senza lasciare nulla al caso. Faccio sport da sempre. Il fitness raccoglie tante sfumature dello sport in generale, sette anni fa ho iniziato a crederci e a capire come funzionava tutto. Pian piano mi sono abituata anche a stare sul palco e a posare davanti ad una giuria di 15-20 persone. Devo dire grazie alla mia famiglia, sempre vicina. In particolare a Massimiliano persona che mi completa in palestra e nella vita. Sposa in pieno la mia filosofia ovvero chi ci mette l’anima non muore mai”.