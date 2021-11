Giusy Sansone si tinge d’argento: secondo posto per la vallese in Romania

Nelle ore scorse in Romania importante traguardo raggiunto da Giusy Sansone, atleta di Vallo della Lucania, già pluridecorata. La culturista cilentana è stata impegnata infatti a Bucarest nei Campionati del Mondo di Body building dove ha raggiunto la finale nelle categorie “MIXED PAIRS“. Per la cilentana seconda piazza e medaglia d’argento al collo a poche settimane dalla doppietta in Ungheria. In quell’occasione nell’Elite Tour erano arrivate, infatti, una medaglia d’argento ed una di bronzo. La stessa Giusy Sansone, accompagnata oltre confine dal marito ed allenatore Massimiliano Mainenti., al termine della rassegna ha affermato:

Giusy Sansone: le parole dell’atleta dopo la medaglia d’argento conquistata in Romania

“Integrità, eccellenza, dedizione e spirito, quattro parole dietro di me che valgono tanto, credo tutto. Il fatidico giorno dopo in cui vorresti dire tanto, ma stavolta meglio niente se non grazie, grazie, grazie e ancora grazie. alle persone che ci sono sempre state, alla mia famiglia, a mio marito ed allenatore Maty. Alla mia federazione Csen Natural Body di Antonino SergiNBFI – Natural Bodybuilding & Fitnessal CILENTO INTERO. Grazie soprattutto alla mia Vallo della Lucania ed anche ai miei sponsor che mi hanno aiutata con il loro sostegno a raggiungere questa bellissima medagli d’argento nella Categoria MIXED PAIRS con il mio Capitano José Possidente. Continuerò a vivere seguendo questi valori”.

A pochi giorni dalla rassegna mondiale erano state queste invece le dichiarazioni della campionessa vallese

“Le parole fanno a gara i fatti tagliano il traguardo. Sono stanchissima e molto nervosa. Ho molta fame e tante volte avrei voluto mollare tutto ma come sempre quella voce dentro di me è stata troppo forte per non essere ascoltata. Quella stessa voce a decidere chi sei veramente , questi ultimi mesi sono stati durissimi per me.. Ho dato tutto in tanti appuntamenti importanti eppure domani partirò per la Romania. Per l’ennesima volta andrò su un palco internazionale a rappresentare l’Italia, il Cilento ma soprattutto Vallo della Lucania”.