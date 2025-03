Antenna di Palinuro, Pirrone: “Sospesi i lavori in attesa di verifiche” | VIDEO

Non si placa la protesta che negli ultimi giorni tiene banco nella frazione costiera di Palinuro a causa della costruzione di un’antenna alta circa 18 metri, in località Saline, nell’area ex Club Med di Palinuro. Uno “scempio ambientale” come definito da numerosi cittadini e operatori turistici, che al momento ha ricevuto lo stop ai lavori per la sua installazione dal tar in attesa dell’udienza fissata per il prossimo 19 Marzo durante la quale il tribunale amministrativo entrerà nel merito della vicenda.

La protesta

Una protesta sollevata fin da subito dai proprietari dalla struttura ricettiva Camping Amanti del Mare, presente poco distante dal sito individuato per l’installazione dell’antenna ma che non resterà isolata, come sottolineato dall’avvocato Riccardo Natale, promotore di un’azione legale che impedisca l’installazione dell’antenna. “La bellezza di Palinuro e della sua costa non può essere svenduta per interessi di poche parti ma va salvaguardata con il contributo di tutti – ha affermato il legale – la lotta intrapresa dalla struttura ricettiva Amanti del Mare non resterà isolata; molte persone desiderano partecipare a questa azione legale tesa al bene comune”.

Una vicenda sulla quale si è espresso anche il Sindaco di Centola Rosario Pirrone. “L’ufficio tecnico comunale ha disposta la sospensione dei lavori in attesa di verificare l’adeguatezza degli atti amministrativi necessari, sia a livello paesaggistico che urbanistico. Tutto questo per capire se il percorso amministrativo seguito è stato quello giusto. È chiaro – ha poi chiosato il primo cittadino- che al di là della vicenda autorizzativa si tratta di un luogo che non è idoneo ad una struttura del genere, dato il suo pregio naturalistico”.