Ancora problemi di viabilità nel Tanagro. Chiusa la “Dorsale Aulettese”

Non c’è pace per la viabilità nel territorio del Tanagro. L’Anas, infatti, ha disposto con un’ordinanza la chiusura della “Dorsale Aulettese” che sarà interessata da importanti interventi di consolidamento di due viadotti: il ponte Ficarola ed il ponte Massavetere.

L’odierna ordinanza riguarda la chiusura dell’intera carreggiata proprio in corrispondenza del Massavetere, con interdizione del traffico in entrambe le direzioni e l’istituzione di un percorso di viabilità alternativa lungo la SS19 e la SR94.

Il tratto di strada chiuso

L’itinerario stradale individuato come percorso di viabilità alternativa al tratto della SS19ter interrotto al traffico che interesserà i territori di Caggiano, Auletta, Pertosa, Polla e la SR94a attualmente in gestione alla Provincia di Salerno.

Il termine dell’ordinanza

Un’ordinanza che ha una durata di ben sei mesi: è stata, infatti fissata, all’8 marzo il suo termine di durata.