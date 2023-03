Ancora festa nel Cilento: 10eLotto “regala” 100mila euro!

Ancora festa nel Cilento grazie al 10eLotto. Una vincita notevole conseguita ieri ad Ascea grazie ad un 9 Doppio Oro. Non si conosce chi sia il fortunato vincitore, anche se c’è tanta curiosità nel comune cilentano, dove ci si interroga sul nome del giocatore che è riuscito a portare a casa una cifra così considerevole.

I precedenti

Soltanto un mese fa nella limitrofa Casal Velino fu conquistata la vincita più alta al mondo: ben 371milioni di euro. In quel caso la giocata era stata fatta al Lotto tramite la bacheca dei sistemi Sisal.

Nel mese di gennaio, invece, a Capaccio Paestum furono vinti 475mila euro con il Lotto. A Febbraio, invece, fu Giungano a fare festa grazie ad una vincita di 103mila euro con una schedina giocata presso la Tabaccheria Astone. Anche in quel caso la vincita è avvenuta grazie al Lotto. Cifre, queste, che appaiono però come briciole rispetto al montepremi di Casal Velino.

Il 10eLotto

L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 29,2 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 967,5 milioni dall’inizio dell’anno. In Campania, oltre alla vincita riportata ad Ascea, è stato messo a segno anche un 9 da 20milka euro a Mondragone, in provincia di Caserta.