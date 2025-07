Mentre la bandiera a stelle e strisce sventolava fieramente a Villa Taverna per celebrare il Giorno dell’Indipendenza statunitense, un importante evento diplomatico ha visto protagonista la premier Giorgia Meloni, impegnata a ribadire l’importanza dell’unità occidentale di fronte a un panorama globale sempre più intricato. “La compattezza dell’Occidente è condizione imprescindibile per affrontare le sfide del nostro tempo,” ha dichiarato la presidente del Consiglio, sottolineando la necessità di un fronte comune anche quando le visioni non sono perfettamente allineate.

L’incontro

L’incontro, che ha visto la partecipazione dell’ambasciatore americano a Roma, Shawn P. Fertitta, ha riunito figure chiave del governo italiano, tra cui Salvini, Tajani e il presidente del Senato La Russa. Fertitta ha rafforzato il messaggio di collaborazione, affermando che “L’Italia può contare su di noi, e viceversa,” in un chiaro segno di reciproco sostegno. Oltre alle questioni internazionali, che hanno spaziato dall’udienza in Vaticano con Papa Leone all’incontro a Palazzo Chigi con il presidente equadoregno, la premier Meloni ha anche celebrato i nuovi dati ISTAT sull’occupazione, evidenziando una crescita costante di posti di lavoro e contratti stabili come “un segnale chiaro che l’Italia sta cambiando passo.”

Un pezzo di Cilento protagonista

Ma in mezzo a questi importanti scambi diplomatici e annunci economici, c’è stato un elemento che ha aggiunto un tocco speciale all’evento. A Villa Taverna, infatti, si è esibita la Fanfara Garibaldi del primo reggimento dei Bersaglieri, che ha contribuito a rendere l’atmosfera ancora più solenne e festosa.

A dirigere questa prestigiosa formazione militare c’era il Sergente Maggiore Capo Francesco Malandrino, una figura di spicco e motivo di orgoglio per la sua terra d’origine. Il Sergente Maggiore Malandrino è infatti originario di Vatolla, una suggestiva frazione del comune di Perdifumo, nel cuore del Cilento. La sua presenza e quella della Fanfara hanno portato un pezzo autentico della cultura e della tradizione nazionale.