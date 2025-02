Anche dal Pd pressing per le dimissioni di Alfieri

Dopo la conferma delle misure cautelari e le conseguenti richieste del centrodestra affinché Franco Alfieri rimetta il suo mandato da Sindaco di Capaccio Paestum e presidente della provincia di Salerno, arriva l’affondo anche del Partito Democratico.

A parlare è il senatore Antonio Misiani, commissario del Pd in Campania. «Ho chiesto e lo ribadisco oggi: il presidente della Provincia di Salerno si dimetta, perché è opportuno», ha detto.

La posizione del commissario Pd

Misiani da un incontro pubblico a Napoli sottolinea che la richiesta non è legata a un giudizio di colpevolezza: «Lo dico nel rispetto del principio di presunzione di innocenza, ma questo è un tema di rigore e di credibilità del nostro partito nei confronti dell’opinione pubblica. Non si tratta di una caccia alle streghe, ma di un segnale chiaro su come intendiamo il rispetto delle regole».

Il futuro

Le prime conseguenze potrebbero giungere dalla provincia di Salerno, ma anche a Capaccio Paestum i movimenti politici proseguono i ritmi serrati, tra incontri e confronti. Già la prossima settimana potrebbero esserci le prime novità.