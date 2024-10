Amerigo Vespucci a Sapri: comune chiede uno scalo del veliero in città

La città di Sapri ha inviato una richiesta ufficiale alla Marina Militare per la sosta in città della storica nave scuola “Amerigo Vespucci”. Questo veliero, simbolo della tradizione marittima italiana e ambasciatore di valori come quelli promossi da UNESCO e UNICEF, è attualmente impegnato in un “tour mondiale” che toccherà oltre 30 porti in 28 paesi.

Un’occasione unica per Sapri

Il sindaco Antonio Gentile ha sottolineato l’importanza di questo evento per la comunità locale, evidenziando come la presenza della “Amerigo Vespucci” nel porto di Sapri rappresenterebbe non solo un onore, ma anche una straordinaria opportunità per promuovere il Made in Italy e la Dieta Mediterranea, di cui il Cilento è ambasciatore nel mondo. La richiesta è stata formulata nell’ambito del viaggio che culminerà nel ritorno della nave al porto di La Spezia.

L’Amerigo Vespucci

La Amerigo Vespucci è una nave scuola della Marina Militare Italiana, varata nel 1931. Progettata dall’ingegnere Francesco Rotundi, è una nave a vela classica con tre alberi e un design che richiama le antiche navi del 18° secolo. Con una lunghezza di 101 metri e una larghezza di 15,5 metri, la nave è famosa per la sua eleganza e il suo ruolo nell’addestramento dei cadetti della Marina.

La sosta dell’imbarcazione al porto di Sapri sarebbe un’opportunità non solo per gli studenti delle scuole locali, ma anche per il Circolo Nautico e l’intera cittadinanza.