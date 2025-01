Altavilla Silentina: vandali tirano sassi contro la porta della palestra di Cerrelli

La porta della palestra comunale di Cerrelli, frazione di Altavilla Silentina, è stata vandalizzata da alcuni ragazzi.

I fatti

È accaduto nelle ore scorse mentre alcuni atleti di danza sportiva si stavano allenando all’interno della struttura messa a disposizione di tutte le associazioni sportive del territorio. Alcuni vandali hanno iniziato a tirare dei calci contro le porte della palestra per poi lanciare un sasso che ha finito per rompere la porta.

La denuncia

“Fortunatamente non si è fatto male nessuno e abbiamo segnalato tutto a chi di dovere, è facile lamentarsi del fatto che il paese non offre nulla se poi non siamo in grado di tenerci neanche quello che abbiamo” ha affermato l’istruttore Germano D’Alessandro denunciando pubblicamente quanto accaduto.