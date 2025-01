Sala Consilina, vandalizzata giostra per disabili accanto al Mc Donald’s: disposta la chiusura dell’area gioco

Ennesimo episodio di vandalismo registrato nell’area accanto al McDonald’s di Sala Consilina. “A seguito di questi gravi atti di vandalismo, ci vediamo costretti a prendere la difficile decisione di chiudere l’accesso agli spazi coinvolti. Questa misura è fondamentale per garantire la sicurezza di tutti e per permettere i lavori di ripristino. Ci auguriamo che la situazione possa migliorare e che tutti comprendano l’importanza di rispettare il bene comune.”

Caccia ai responsabili

Questo è il messaggio della società che gestisce l’area gioco. Ancora una volta ignoti hanno danneggiato le giostrine. In particolare, è stato preso di mira un gioco destinato ai bambini disabili. “Confidiamo nel sostegno di tutti per assicurarci che tali episodi non si ripetano più e che i responsabili vengano identificati, sanzionati e denunciati per le loro azioni”, si legge nel comunicato della società.