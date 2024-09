Altavilla Silentina, rubata un’auto in località Scalareta: torna l’incubo dei ladri

Altavilla Silentina ancora presa di mira dai ladri, nella notte è stata rubata una Fiat Panda dalla contrada di Scalareta. A denunciare il furto dell’automobile, anche nella speranza di rintracciarla, il proprietario Remolo Rubino che ha mostrato, anche attraverso i canali social, le foto dell’auto.

Il colpo

A quanto pare l’automobile è stata utilizzata per trasportare altra refurtiva e i ladri sarebbero riusciti a portare via olio d’oliva e attrezzature agricole.

Solo due settimane fa, proprio ad Altavilla Silentina, i ladri riuscirono a portare via, da un’altra abitazione del posto, degli attrezzi agricoli e fecero perdere le loro tracce. Anche in questo caso il furto è stato denunciato alle forze dell’ordine che indagano su quanto accaduto. Il fatto ha lasciato i residenti in allarme visto che i malviventi sono riusciti, per l’ennesima volta a scavalcare cancelli e recinzioni e ad agire indisturbati.