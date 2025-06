Altavilla Silentina, rifiuti nel Parco “La Foresta”, l’amministrazione denuncia il degrado e invita i cittadini a rispettare l’ambiente

Il Parco Naturale “La Foresta” di Altavilla Silentina è da tempo meta di pic-nic e bivacchi, purtroppo, però, troppo spesso, i frequentatori del posto lasciano nel Parco i rifiuti prodotti, come è accaduto di recente.

La denuncia

A denunciare la triste situazione l’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Franco Cembalo: “ Ci si può anche dedicare a mangiare e bere in compagnia, magari in un luogo bello e fresco come la Foresta. Anzi, fatelo, fatelo in tanti, ma dopo occorre pulire e riordinare. Solo così i nostri beni saranno sempre fruibili nel migliore dei mondi” hanno fatto sapere dalla Casa Comunale diffondendo le foto della spazzatura abbandonata presso l’area verde da ignoti incivili.

Rifiuti di ogni genere

C’è di tutto tra i rifiuti che imbruttiscono, inquinano e deturpano il luogo, come ha denunciato l’amministrazione: ci sono bottiglie di vetro e di plastica, cartacce, bicchieri usati, sacchi di spazzatura.

L’appello ai cittadini

Alla luce della spiacevole situazione, dunque, dalla Casa Comunale è arrivato forte e chiaro l’appello ai cittadini, ai turisti e ai visitatori di tenere comportamenti civili e rispettosi dell’ambiente.