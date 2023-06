Altavilla Silentina: nuove elezioni per il Forum dei Giovani

Si sono tenute ad Altavilla Silentina le elezioni per il rinnovo del consiglio direttivo del Forum dei Giovani. Le elezioni sono state proposte all’unanimità dai componenti de Forum der dare la possibilità a tutti di far parte dell’importante organismo. “Dopo due anni ricchi di attività, abbiamo deciso di andare a nuove elezioni, per consentire un ricambio all’interno dell’organo istituzionale.

Ringrazio i miei compagni di viaggio per la fiducia accordatami, sarà un onore per me coordinare questo gruppo” ha affermato il coordinatore neoeletto, Alex Serratore.

I ringraziamenti del neo coordinatore

Serratore ha anche ringraziato i giovani del territorio che puntualmente si dimostrano attivi e collaborativi partecipando alle attività proposte e contribuendo con le loro idee ad organizzare, ad Altavilla Silentina, tante valide iniziative.

Il consiglio direttivo

Il nuovo consiglio direttivo è composto anche da: Carmine Goglia che è il vicecoordinatore, da

Giandomenico Taurone nominato segretario e da Anna Romagnuolo, Anna Villani, Benedetta Vecchio,

Antonio La Regina, Teresa Stoppiello, Sabrina La Regina, Gilda Cupo, Francesco Carrozza, Eleonora Gargano, Valeria Cembalo, Paolo Sacco e Mariavittoria Peduto.

“Il nostro obbiettivo principale sarà sempre quello di creare aggregazione e formare una comunità giovanile coesa e consapevole” hanno fatto sapere i componenti neoeletti del Forum.