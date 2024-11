Altavilla Silentina, non ce l’ha fatta la donna che aveva contratto il tetano

E’ morta all’alba di questa mattina Giovanna Peduto, la donna di sessant’anni che aveva contratto il tetano e che era stata, per questo motivo, ricoverata presso l’ospedale di Eboli, quaranta giorni fa. La donna era giunta presso il nosocomio in condizioni già gravi. Non si conoscono le cause della malattia.

La ricostruzione

Peduto era spesso impegnata nel lavoro dei campi di sua proprietà e siti vicino alla sua abitazione e potrebbe aver contratto, nel contatto con le polveri del terreno, il tetano. Ma questa resta solo un’ipotesi. Nei giorni scorsi anche un’altra ipotesi si era fatta strada: poiché la donna aveva subito un delicato intervento ai denti, prima di ammalarsi di tetano, qualcuno aveva pensato che si fosse infettata presso lo studio dentistico frequentato, voce, questa, che al momento non ha trovato effettivo riscontro. Non sarebbe stata presentata alcuna denuncia, sul caso dai familiari e la salma non è stata sottoposta a sequestro.

Domani i funerali

Oggi, alle ore 14:00, rientrerà presso la propria abitazione sita in località Piano delle Rose, ad Altavilla Silentina, da dove domani, alle ore 14:30, partiranno i funerali per la chiesa del Carmine. Tristezza e dolore ad Altavilla Silentina per la morte di Giovanna, benvoluta e stimata da tutti.