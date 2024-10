Altavilla Silentina: contrae il tetano, donna in ospedale in gravi condizioni

Una donna di 60 anni, bracciante agricola di Altavilla Silentina, è ricoverata in condizioni gravissime nel reparto di Rianimazione dell’ospedale di Eboli, in coma farmacologico, a causa del tetano. I medici stanno lavorando senza sosta per salvarle la vita, mentre si cerca di individuare la fonte dell’infezione: i campi, dove la donna lavora quotidianamente, o un recente intervento odontoiatrico.

Le condizioni della donna

La situazione è estremamente delicata. Il tetano, una malattia neurologica causata dal batterio Clostridium tetani, provoca spasmi muscolari violenti che possono portare alla morte per paralisi respiratoria. I medici del reparto di Rianimazione, coordinati dal primario Fernando Chiumiento, stanno attuando tutte le terapie necessarie per contrastare l’infezione e stabilizzare le condizioni della paziente. In stretta collaborazione con il reparto di Malattie Infettive, guidato dalla primaria Grazia Russo, gli specialisti stanno cercando di capire anche come la donna abbia contratto questa grave malattia.

Un caso raro

Il tetano, sebbene sia una malattia prevenibile attraverso la vaccinazione, rappresenta ancora una seria minaccia per la salute. I casi di tetano sono fortunatamente rari, ma quando si verificano possono avere conseguenze devastanti.