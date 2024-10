Altavilla Silentina, maltrattava la convivente: arrestato extracomunitario di 45 anni

Durante la notte scorsa, ad Altavilla Silentina, a causa di gravi episodi di maltrattamenti in famiglia, si è reso necessario l’intervento dei carabinieri in servizio presso la locale caserma diretta dal Maresciallo Massimiliano Mirra con la guida della compagnia di Eboli capitanata da Greta Gentili.

La ricostruzione dei fatti

Le forze dell’ordine sono intervenute dopo essere state allertate dai residenti allarmati dalle urla che provenivano da un’abitazione della zona. Giunti sul posto, i carabinieri, hanno colto in flagranza di reato un extracomunitario di origini magrebine che si stava accanendo contro la convivente, sua coetanea, anche lei di origini straniere.

Gli interventi sul posto

Sulla donna erano evidenti i segni delle percosse ricevute in quanto presentava traumi su tutto il corpo tanto che sul posto è stato chiesto l’intervento immediato dell’ambulanza del 118. I sanitari hanno ritenuto necessario il trasferimento della malcapitata presso l’ospedale di Eboli affinché potesse ricevere tutte le cure del caso. L’uomo è stato arrestato e trasportato presso il carcere di Fuorni.

Altri episodi di violenza ad Altavilla Silentina

Sempre ad Altavilla Silentina, solo pochi giorni fa, nella giornata di sabato, 26 ottobre, i carabinieri in servizio presso la locale stazione hanno accolto e formalizzato la denuncia di un’altra giovane donna vittima di violenza. La donna, per diverso tempo, ha subito maltrattamenti e aggressioni da parte dell’ex compagno per il quale è scattato il divieto di avvicinamento alla vittima.