Altavilla Silentina. Lo Sportello dei Sogni realizza il desiderio di Mario

Mario, a causa di una malattia, fu costretto, alcuni anni fa, a lasciare il lavoro che tanto amava, ma la voglia di poter risalire a bordo del mezzo guidato per tanti anni non gli è mai passata tanto da raccontare spesso della nostalgia per quegli anni alla guida. Simona, sua figlia, nel tentativo di realizzare il sogno del suo papà, un po’ di tempo fa ha scritto ad un’associazione di volontariato che si occupa proprio di realizzare i sogni delle persone che hanno subito dei traumi con lo scopo di generare benefici ed emozioni positive e “Lo Sportello dei Sogni”, questo il nome dell’associazione con sede a Salerno, si è subito attivato per realizzare il desiderio di Mario tanto che ieri, con grande sorpresa per il protagonisti della bella vicenda, ad Altavilla Silentina, è arrivato il TIR.

Il sogno che diventa realtà

Mario è rimasto all’oscuro di tutto fino al momento dell’arrivo del mezzo pesante in piazza Bottiglieri, luogo in cui è stato accompagnato dai suoi amici e familiari con una scusa.

Alla vista del Tir, visibilmente commosso, è stato aiutato a salire a bordo, con mezzi appositi, dove è rimasto per diversi minuti. Immensa l’emozione e tante le lacrime di gioia dei suoi familiari e concittadini presenti per assistere alla meravigliosa scena.

Una storia che ha commosso tutti

“Grazie alla disponibilità dell’officina di Raffaele Bottiglieri di Giffoni Valle Piana, anche questo meraviglioso desiderio è diventato realtà” hanno fatto sapere i componenti de Lo Sportello dei Sogni ricordando a tutti che i sogni non hanno limiti.