Altavilla Silentina, ladri in azione: rubata un’auto

È stata portata via, senza che nessuno si accorgesse di nulla, nel cuore della notte, un’auto Renault Clio di colore blu. Il furto è avvenuto in località Cerrelli di Altavilla Silentina e ha riacceso, nei residenti, la paura dei ladri che, in pochi minuti, privano le persone di beni indispensabili.

Rabbia e indignazione

“La macchina di mio nonno, rubata questa notte, ha un grande valore affettivo, se qualcuno dovesse vederla in giro mi contatti per favore. Il furto è stato già denunciato regolarmente alle autorità competenti. Si tratta di una Renault Clio targata EY423NN” ha fatto sapere Sabatino La Regina, diffondendo un appello affinché chiunque dovesse avvistare l’utilitaria possa ricordarsi di segnalarlo alle forze dell’ordine.

Appello a denunciare

Sono tantissimi i furti che si registrano, solo negli ultimi giorni, su tutto il territorio. Da Altavilla Silentina, nelle scorse settimane, è arrivato l’appello del sindaco, Franco Cembalo, a denunciare tutti i furti e le situazioni sospette.