Altavilla Silentina: Ritrovata l’auto rubata in località Scalareta mercoledì notte

La Fiat Panda, rubata nella notte tra mercoledì e giovedì, dalla contrada Scalareta di Altavilla Silentina, è stata ritrovata e riconsegnata al proprietario.

A denunciare il furto dell’automobile, nella speranza di rintracciarla, era stato il proprietario Remolo Rubino che aveva mostrato, anche attraverso i canali social, le foto dell’auto utilizzata dai ladri, con ogni probabilità, per caricare e per trasportare altra refurtiva come olio d’oliva e attrezzature agricole.

Il ritrovamento

Questa mattina la bella notizia: l’auto è stata ritrovata a Bellizzi, dove era stata abbandonata.

“Siamo stati contatti dai carabinieri di Battipaglia che ci hanno informati del ritrovamento verso le 12:30 di oggi. Ringraziamo tutti coloro che hanno condiviso le foto dell’auto, tutti coloro che hanno dato delle informazioni utili e le forze dell’ordine” hanno fatto sapere dalla famiglia Rubino.

L’auto è stata ritrovata con la carrozzeria rovinata, ma i danni sono riparabili.

Non è la prima volta che i malviventi rubano delle utilitarie per mettere a segno dei colpi e poi abbandonarle e, in alcuni casi, distruggerle.

Solo pochi mesi fa un’auto rubata in località Doglie di Roccadaspide fu ritrovata completamente incendiata in un’area rurale di Eboli. L’auto, anche in questo caso, era stata usata per trasportare il bottino.