Altavilla Silentina, laboratori gratuiti per far conoscere ai bambini la tradizione delle “cente”

Ad Altavilla Silentina è ben radicata la tradizione culturale e religiosa della realizzazione delle “cente”. Si tratta di composizioni, a forma di barca, realizzate con candele e fiori di cartapesta preparati rigorosamente a mano.

Le cente

Le cente, che vengono portate durante le processioni religiose in segno di devozione, sono, per la comunità altavillese, un simbolo di gratitudine e partecipazione, ma anche un rituale irrinunciabile in occasione del famoso “Palio delle Cente”, un appuntamento annuale che prevede delle corse con le cente, per le vie del paese, a cui presenzia una folta rappresentanza di tutte le frazioni.

La Festa di Sant’Antonio da Padova e la Processione delle Cente di Altavilla Silentina, inoltre, sono state inserite nell’Inventario del Patrimonio Culturale Immateriale Campano (IPIC).

L’iniziativa

Proprio allo scopo di far conoscere anche ai più giovani tale tradizione, la Pro Loco di Altavilla Silentina, con il coordinamento di Erika Di Matteo, ha organizzato il “Laboratorio delle Cente” dedicato interamente ai più piccoli.

“Coinvolgere i bambini e stimolare la loro creatività è un’occasione unica per mantenere viva la nostra identità attraverso le nuove generazioni” hanno fatto sapere gli organizzatori invitando tutti i bambini, dai 6 agli 11 anni, a partecipare.

Il laboratorio gratuito inizierà il 31 maggio e continuerà nei giorni 3, 5, il 7 e 8 giugno presso il Teatrino del Convento di San Francesco, previa prenotazione al seguente numero 3284261556.