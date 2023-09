Altavilla Silentina: insediati questa mattina due nuovi vigili urbani

Incrementato il numero delle unità di Polizia Municipale ad Altavilla Silentina, a comunicarlo ai cittadini è stato il sindaco, Francesco Cembalo, insieme a tutta l’amministrazione comunale.

I nuovi vigili urbani si sono insediati questa mattina presso il Comando di Polizia Municipale di Altavilla, che andava potenziato con l’ausilio di ulteriore personale anche in vista dell’imminente riapertura delle scuole.

Le dichiarazioni

“Questa mattina abbiamo dato il benvenuto a due nuovi vigili Vito Iuliano ed Ivan Ciliberti accolti dal sindaco, Francesco Cembalo e dal comandante, Capitano Biagio Carrano” hanno fatto sapere dall’ente da dove è stata rese nota la volontà e la necessità di ultimare l’iter relativo al concorso pubblico al fine di rafforzare, in maniera stabile, la pianta organica: “Iuliano e Ciliberti rimarrano nel nostro Comune fino a quando non saranno espletate le procedure concorsuali per completare la pianta organica come è nei programmi amministrativi” hanno, a proposito, continuato gli amministratori che hanno voluto sottolineare l’importanza di garantire la massima vigilanza del territorio per tutelare la sicurezza di tutti i cittadini.

Il territorio di Altavilla Silentina

Il territorio altavillese ha una vasta estensione e conta ben quattro frazioni ossia Borgo Carilla, Cerrelli, Scalareta e Cerrocupo, pertanto ulteriori unità di Polizia Muncipale si sono rese indispensabili per controllare tutte le aree del comune.