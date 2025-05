Altavilla Silentina: iniziano i lavori per il campo sportivo “San Francesco”

Esulta il comune di Altavilla Silentina per l’avvio dei lavori per il nuovo campo sportivo “San Francesco”, un’infrastruttura sportiva tanto attesa dai cittadini. L’impianto sportivo sarà reso sicuro ed efficiente e si avvarrà anche di uno spazio adatto all’atterraggio e al decollo dell’elisoccorso.

Il finanziamento

“Sport e sicurezza, dunque, per il nuovo impianto sportivo realizzato grazie alle risorse del Pnrr che il Comune ha ottenuto e che serviranno a potenziare i servizi e le infrastrutture sociali di comunità” hanno fatto sapere dalla Casa Comunale guidata dal sindaco Franco Cembalo. “Il finanziamento di cui l’ente è risultato beneficiario ammonta a circa 750 mila euro e permetterà un intervento davvero importante, la comunità potrà contare su un campo di calcio rinnovato.

Un’opera attesa

Il campo San Francesco è un’opera tanto attesa da tutti e che abbiamo fortemente voluto e sostenuto. C’è un lavoro importante ed intenso da parte degli uffici comunali, dei progettisti e, finalmente, con l’inizio dei lavori, con la posa della prima pietra, si potrà scandire il countdown per l’organizzazione di tanti eventi sportivi e per una rinnovata programmazione. Oggi vince lo sport, ma vince anche la sicurezza” ha fatto sapere il primo cittadino esprimendo grande soddisfazione. I lavori dovrebbero terminare, come da cronoprogramma progettuale, entro 180 giorni.