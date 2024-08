Altavilla Silentina, giostrine della scuola di via San Francesco, chiusa per lavori, saranno montate presso “Parco La Foresta”

Sono state portate ieri, presso il parco “La Foresta” di Altavilla Silentina, le giostrine disinstallate dalla scuola di via San Francesco chiusa a causa dei lavori di ricostruzione attualmente in corso.

Individuato un altro spazio

Il parco giochi allestito per i bambini presso la scuola non era più accessibile, per evidenti ragioni di sicurezza visto che la scuola è diventata area di cantiere, ma per permettere ai bambini del territorio di continuare ad usufruire ugualmente delle giostrine, l’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Francesco Cembalo, in accordo con i tecnici del comune, ha individuato un altro spazio idoneo.

I giochi sono stati smontati e portati, dunque, presso il parco “La Foresta” dove sono stati posizionati in attesa di essere fissati. I lavori di installazione saranno ultimati nel più breve tempo possibile. Diversi i cittadini che, in queste ore, vedendo le giostrine poggiate al suolo presso il parco, avevano pensato si trattasse di un atto vandalico o che queste fossero state abbandonate nell’area.