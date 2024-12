Altavilla Silentina, incivili in azione: vandalizzata la Chiesa della Madonna della Neve

Si era pensato ad un furto e, invece, non manca niente dal Santuario della Madonna della Neve, che sorge in località Feo ad Altavilla Silentina, su una collina a poca distanza dalla frazione di Borgo Carilla.

La ricostruzione

Nelle ore scorse i passanti hanno notato la porta aperta e hanno avvisato chi di dovere, sono state allertate anche le Forze dell’Ordine poiché all’interno appariva tutto in subbuglio, ma l’ipotesi del furto, al momento, sembra essere esclusa.

Stando ai primi rilievi effettuati sembra che dalla Chiesa/Santuario non manchi nulla e quanto accaduto sembra essere riconducibile solo ad un mero e insensato atto di vandalismo: la serratura è stata forzata e rotta, le sedie sono state buttate per terra e distrutte, un’altra porta è stata rotta con violenza, una scrivania è stata sfasciata e diversi oggetti sono stati ritrovati sul pavimento come se qualcuno li avesse scaraventati a terra.

Indagini in corso

Qualcuno, probabilmente durante la notte scorsa, si è introdotto all’interno del Santuario per compiere tali ingiustificabili gesti, ignota l’identità dei vandali.“È un episodio gravissimo che offende tutta la comunità” hanno affermato diversi cittadini. Indagini in corso.