Allarme furti nel Cilento, ancora segnalazioni

Da Moio della Civitella a Novi Velia. L’area dove si stanno registrando una serie di furti, condotti con modalità sempre più audaci e organizzate, è sempre la stessa.

Una banda organizzata

Le indagini delle forze dell’ordine e le segnalazioni dei residenti hanno evidenziato un modus operandi preciso e coordinato, che fa pensare all’azione di una vera e propria banda. I malviventi, spesso più di uno, agiscono di notte, approfittando dell’assenza dei proprietari, e si introducono nelle abitazioni forzando finestre o porte.

Telecamere e sistemi d’allarme inefficaci

Nonostante l’installazione di sistemi di sicurezza, i furti continuano a verificarsi. I ladri sembrano conoscere le abitudini dei residenti e agiscono in modo rapido e preciso. Le telecamere di sorveglianza, sebbene utili per identificare i malviventi, non sono state sufficienti a scoraggiarli.

Il timore dei residenti

La paura si diffonde tra i cittadini, che si sentono sempre meno sicuri nelle proprie case. “Non ci sentiamo più al sicuro nemmeno a casa nostra”, confida un residente. “Sembra che i ladri sappiano esattamente quando e dove colpire”.

L’appello alla collaborazione

Le forze dell’ordine stanno intensificando i controlli sul territorio, ma invitano i cittadini a collaborare, segnalando qualsiasi movimento sospetto e a non agire da soli. I residenti chiedono misure più incisive per contrastare questo fenomeno. Tra le richieste più frequenti ci sono l’aumento dei controlli da parte delle forze dell’ordine, l’installazione di sistemi di videosorveglianza più efficaci e la creazione di un sistema di allarme rapido tra i cittadini.