Altavilla Silentina: guardia medica chiusa il 24 e il 25 dicembre

La Guardia Medica di Altavilla Silentina, a causa della mancanza di medici disponibili, resterà chiusa dalle ore 20:00 alle ore 8:00 dei giorni 24 e 25 dicembre. Nessun servizio di assistenza serale e notturna presso il presidio nei due giorni di festa, dunque, nonostante il paese, proprio in quel periodo, sia più affollato a causa dei giovani che ritornano dalle città in cui studiano e delle persone che vivono e lavorano fuori e che rientrano a far visita alle loro famiglie, ai parenti e agli amici. A comunicarlo all’ente comunale è stata la stessa Azienda Sanitaria Locale.

Tra rabbia e polemiche

La notizia, ha scatenato il malcontento dei cittadini: “Capisco che è Natale anche per i medici e che i turni da coprire sono tanti, ma se qualcuno dovesse avere un’emergenza come fa ad aspettare un’ambulanza o ad arrivare in ospedale? La Guardia Medica serve soprattutto nei giorni festivi” ha lamentato una residente.

“Con i medici di base in quiescenza e la Guardia Medica chiusa restiamo privi di assistenza” ha fatto sapere un’altra donna del luogo. “E’ una vergogna” ha detto ancora un uomo che vive nel paese. La questione della scarsa assistenza sanitaria di base, dovuta alla carenza di personale, è tanto sentita in tutto il territorio.

La situazione ad Altavilla

In particolare, ad Altavilla Silentina, sono in molti a denunciare la mancanza di medici, anche in altri periodi dell’anno e non solo in quelli festivi, che possano garantire con costanza i turni presso il Presidio di Guardia Medica sito nel comune.