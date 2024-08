Altavilla Silentina: cittadino colpito da encefalite da West Niles Virus

È stata diramata anche dal Comune di Altavilla Silentina la comunicazione del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL riguardo al caso di encefalite da West Nile Virus, un virus che viene trasmesso da trasfusioni o dalle punture di un particolare tipo di zanzare presenti per effetto della tropicalizzazione del clima.

Dall’Asl hanno fatto sapere che il virus non si trasmette, tuttavia, da uomo ad uomo. Al cittadino altavillese la diagnosi è arrivata dall’ospedale Ruggi – D’Aragona di Salerno.

La nota dell’ASL

“Si tratta di un caso unico ed isolato e, in via preventiva, già questa sera è prevista una disinfestazione allargata anche ai comuni vicini” hanno fatto sapere dal Dipartimento di Prevenzione dell’Asl.

“Il Comune di Altavilla Silentina sta costantemente monitorando la situazione tenendo sotto controllo quanto è accaduto. Il sindaco, Francesco Cembalo, è in continuo contatto con il Dipartimento di prevenzione dell’ASL per adottare eventuali altre misure. Per ora raccomandiamo solo alcune attenzioni che i cittadini devono avere in questo momento per evitare il più possibile punture le zanzare. Comunichiamo, tuttavia, che solo una persona su dieci potrebbe avere sintomi gravi, soprattutto se si tratta di immunodepressi” hanno fatto sapere dalla casa comunale raccomandando, in particolare, secondo le direttive sanitarie del caso, di mantenere puliti dalle sterpaglie i giardini, aiuole e, più in generale le aree in cui c’è molta erba e che sono frequentate da molte persone.

È stato raccomandato anche di non tenere contenitori in cui possa stagnare acqua creando un microclima favorevole alla presenza di zanzare e l’uso di repellenti e di abiti chiari soprattutto mentre ci si trattiene all’esterno.