Come prevenire le zanzare: soluzioni e prodotti FB Ingros efficaci

Finalmente arriva l’estate, il bel tempo e le giornate lunghe! Ci sono però anche dei risvolti negativi come l’arrivo di insetti fastidiosi e infestanti che possono dare noia. Per caprie di che si tratta asta citarne uno su tutti: la zanzara tigre. Questo piccolo insetto con le zampe striate punge anche durante il girono provocando punture molto pruriginose e rosse localizzato. Danno davvero molto fastidio soprattutto ai bambini piccoli e tutti sono alla costante ricerca di metodi efficaci per liberarsi di questi insetti.

Di seguito in q usta breve guida, proviamo a dare alcuni consigli in merito ai prodotti da usare, evidenziando anche tutti i pro e i contro (che forse non tutti conoscono) di ognuna soluzione proposta per dare una panoramica completa.

Zampironi, candele profumate e diffusori elettrici

Nella lotta contro le zanzare risultano di grande aiuto i prodotti che diffondono nell’aria degli odori fastidiosi per le zanzare. Può trattarsi di zampironi e candele che spesso contengono essenza di citronella, di geranio, di lemon grass e simili perché insopportabili per gli insetti volanti come le zanzare

Chi dovesse usare un diffusore di tipo elettrico dovrebbe far attenzione perché spesso capita che questi sistemi utilizzino dei prodotti chimici che poi vengono inalati anche dai bambini piccoli. L’ideale sarebbe preferirei prodotti biologici sempre a base di citronella e altri ingredienti naturali. Su www.fbingros.com trovi soluzioni per tenere lontane le zanzare come queste e molto altro ancora. In alternativa, sarebbe meglio accendere il dispositivo per diffondere il prodotto prima di entrare nella stanza. Non appena si entra, meglio spegnerlo per evitare di respirare il prodotto.

Unguenti, spray e creme per il corpo

Altri prodotti da prendere in considerazione sono quelli da mettere direttamente sul corpo. Ci sono una miriade di spray, creme, stick, ungenti etc. per evitare che le zanzare si posino sulla pelle e pungano. Ancora una volta, vale la pena prendere in considerazione solo i prodotti di tipo naturale evitando di mettere sulla pelle prodotti chimici che possono creare irritazioni, eczemi, secchezza.

L’unico problema che si riscontra nell’usare tali prodotti è la loro durata nel tempo. Infatti, con il sudore, il movimento o addirittura i bagni in piscina, il prodotto perde la sua efficacie e non costituisce più una barriera protettiva adeguata contro le zanzare.

Installare delle zanzariere

Per smettere di avere a che fare con le zanzare tigre che in estate partono alla carica, si potrebbe valutare l’installazione di zanzariere. Si tratta di barriere fisiche da installare su ogni porta e finestra di casa. di solito, non ci sono problemi di installazione perché si possono applicare su ogni tipo di telaio senza ingenti lavori. È una rete a maglia molto fine che impedisce alle zanzare, ma anche ad altri insetti, di introdursi in casa.

Ovviamente, è una soluzione che tiene le zanzare lontane solo mentre si è in casa. Finalmente si può stare in casa con la finestra aperta ma il flusso di aria fresca che arriva dall’esterno potrebbe essere ostacolato proprio dalla zanzariera.