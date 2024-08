Altavilla Silentina: badante ebolitana muore mentre è a lavoro, si indaga sulle cause del decesso

Ha preoccupato e allarmato tutti la notizia della morte improvvisa di R.G., donna di 64 anni originaria di Eboli, avvenuta questa mattina in un’abitazione di località Falagato ad Altavilla Silentina.

I soccorsi

Le persone presenti hanno allertato i soccorsi e i carabinieri che hanno preso atto del decesso, avvenuto con ogni probabilità per cause naturali, sembrerebbe un infarto. La donna si trovava nell’abitazione di Altavilla Silentina in cui lavorava come badante.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Altavilla Silentina, coordinati dal comando di Eboli capitanato da Greta Gentili.