Alta velocità: rinviato il dibattito pubblico a Sapri

Il dibattuto pubblico sull’Alta Velocità in programma a Sapri per il 13 dicembre è stato rinviato al 20 dicembre, su richiesta del Sindaco della città della Spigolatrice, Antonio Gentile. Il posticipo è stato richiesto in attesa dell’esito dell’udienza fissata per il 19 dicembre dinanzi al Tar del Lazio, per la trattazione di merito dell’impugnativa diretta all’annullamento dei provvedimenti riguardanti il tracciato della Nuova linea ferroviaria Alta Velocità Salerno – Reggio Calabria proposta dal Comune di Eboli, alla quale il Comune di Sapri è intervenuto ad Adiuvandum.

Dichiarazioni del Coordinatore del Dibattito Pubblico

Il coordinatore del dibattito pubblico, il professor Roberto Zucchetti, ha affermato: “A seguito del dialogo intenso e positivo instaurato con le istituzioni del territorio e in accordo con il Sindaco di Sapri Antonio Gentile ho deciso questo spostamento di data. Il 19 dicembre è fissata l’udienza del Tar per decidere sul ricorso del Comune di Eboli: considerato che il giorno 20 è ancora all’interno del periodo prefissato per il Dibattito, è senza dubbio più utile potersi confrontarsi conoscendo l’esito delle udienze“.

Prossime tappe del Dibattito Pubblico

Intanto, la rodmap del dibattito pubblico prosegue in tutti gli altri territori, per discutere del progetto di fattibilità tecnico-economico relativo al tracciato Romagnano – Praja a Mara. Il prossimo 12 dicembre, come da calendario, ci sarà il primo incontro in presenza a Padula, presso la sala San Severino della Certosa di Padula. Un incontro nel corso del quale si discuterà dell’inserimento del Vallo di Diano nella rete europea dei collegamenti ad Alta Velocità. Infine, il 14 dicembre sarà la volta di Praja a Mare, dove si terrà un ulteriore incontro su come il tracciato ipotizzato previsto da Rfi potrà favorire lo sviluppo del comprensorio.