Alta Velocità in Cilento, Confesercenti: «Positivi gli interventi di efficientamento della linea»

Confesercenti indica come “Positivi” gli interventi di efficientamento sulla tratta ferroviaria tirrenica meridionale annunciati ai microfoni di InfoCilento dal senatore della Lega, Attilio Pierro. A parlare mostrando soddisfazione è il presidente provinciale dell’associazione, Raffaele Esposito.

La posizione di Confesercenti

“La nostra organizzazione territoriale è da sempre impegnata nel sensibilizzare l’opinione pubblica e le istituzioni affinché la direttrice tirrenica non venga trascurata, soprattutto considerando la realizzazione della nuova linea ad alta velocità che interesserà la tratta nel Vallo di Diano. Per i territori costieri avere due direttrici è fondamentale per garantire rispetto delle comunità locali e la tutela delle imprese specie nel settore turistico”, evidenziano da Confesercenti.

“Apprezziamo le dichiarazioni dell’Onorevole Pierro – aggiunge Esposito – Questa direttrice è di fondamentale importanza non solo per l’interconnessione con l’aeroporto di Salerno, ma anche per garantire migliori soluzioni di viaggio a tutti coloro che si spostano da e verso la nostra provincia, sia per turismo che per motivi di lavoro, sia a livello nazionale che internazionale.”

Il futuro

Esposito ha proseguito: “Tali dichiarazioni sono motivo di speranza per il territorio, in quanto ci auguriamo che le criticità riscontrate durante la recente stagione estiva caratterizzata da diversi incidenti e criticità e soprattutto il degrado delle stazioni durante l’inverno, possano finalmente essere risolte. L’obiettivo principale è comunque quello di riportare la linea ferroviaria ad alta velocità a essere un servizio efficiente e fruibile per tutti.”

Unico appunto sollevato da Confesercenti riguarda la tempistica degli interventi: “È fondamentale che i lavori necessari vengano eseguiti con rapidità ed efficienza, evitando il più possibile disagi per la popolazione e per i turisti, specialmente durante la stagione estiva, che rappresenta un periodo cruciale per le imprese turistiche di Salerno e della Sua Provincia”.