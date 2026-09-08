Almanacco di martedì 8 settembre 2026: meteo, eventi, santo del giorno e accadde oggi nel Salernitano

Martedì 8 settembre 2026. L’estate non molla la presa sul Salernitano, ma qualcosa nell’aria comincia già ad annunciare il cambio di stagione in arrivo nei prossimi giorni. Una data che unisce fede, storia e territorio: oggi la Chiesa celebra la Natività della Beata Vergine Maria, mentre il calendario civile ricorda uno dei giorni più drammatici della storia italiana del Novecento. Ecco tutto quello che c’è da sapere per vivere al meglio la giornata, tra meteo, eventi e curiosità.

Meteo provincia di Salerno

La settimana a Salerno si apre ancora con condizioni pienamente estive, complice la presenza dell’anticiclone subtropicale, con temperature massime intorno ai 31-32°C e minime notturne ancora elevate, sui 24-26°C. Al mattino il cielo sarà per lo più sereno, con qualche nuvola in dissoluzione lungo le coste tirreniche, mentre nel pomeriggio il tempo resterà soleggiato con pochi cumuli occasionali lungo l’Appennino, e venti generalmente deboli sia sulla costa che nell’entroterra.

Il caldo anomalo, tuttavia, ha le ore contate: le tendenze più recenti indicano che l’ondata di calore fuori stagione dovrebbe esaurirsi entro sabato 12, con un cambio di scenario atteso già a partire da mercoledì 9, quando è previsto il ritorno di condizioni di maltempo più diffuse e un afflusso di aria più fresca. Chi vive nelle zone interne del Cilento, del Vallo di Diano e degli Alburni farà bene a monitorare l’evoluzione nei prossimi giorni, dato che i primi rovesci potrebbero interessare soprattutto i rilievi.

Eventi in Cilento e provincia di Salerno

La giornata dell’8 settembre porta con sé un evento musicale di richiamo per l’entroterra salernitano: Annalisa Minetti è attesa ad Arenabianca di Montesano sulla Marcellana con il suo tour “Insieme da sempre”, un appuntamento che porta la musica dal vivo nel cuore del Vallo di Diano.

Sul fronte gastronomico, il calendario delle sagre resta ricco in tutta la provincia: dal 10 al 14 settembre Cannalonga ospiterà la storica Fiera della Frecagnola, mentre a metà mese prenderanno il via anche la Festa del Baccalà a Eboli (dal 18 settembre) e altri appuntamenti autunnali dedicati ai sapori del bosco e della tradizione contadina, dal tartufo di Colliano alla castagna di San Cipriano Picentino.

Santo del giorno: Natività della Beata Vergine Maria

L’8 settembre la Chiesa cattolica celebra la Natività della Beata Vergine Maria, una delle feste mariane più antiche del calendario liturgico. La data, che non ha un fondamento storico certo, fu scelta convenzionalmente in relazione alla dedicazione di un’antica basilica gerosolimitana costruita nel luogo tradizionalmente indicato come la casa dei genitori di Maria, Gioacchino e Anna. Nata come festa orientale, la celebrazione fu introdotta a Roma nel VII secolo e si diffuse rapidamente in tutto l’Occidente cristiano.

Accanto alla ricorrenza principale, il Martirologio Romano ricorda in questo giorno anche sant’Adriano, martire a Nicomedia, venerato come protettore contro le epidemie e patrono dei soldati veterani, e san Sergio I, papa di origine siriana ricordato per il suo impegno nell’evangelizzazione dei popoli del nord Europa e nella ricomposizione di controversie ecclesiastiche.

Accadde oggi: l’8 settembre nella storia

L’8 settembre 1943 è una delle date più significative della storia italiana contemporanea. Quel giorno divenne ufficiale la resa dell’Italia agli Alleati: l’armistizio, firmato cinque giorni prima a Cassibile, vicino Siracusa, dopo settimane di trattative con le forze guidate dal generale Eisenhower, fu reso pubblico dal maresciallo Pietro Badoglio con il celebre proclama radiofonico. L’annuncio, lungi dal segnare la fine della guerra per l’Italia, aprì in realtà una seconda fase del conflitto, ancora più dura e dolorosa della precedente: il re Vittorio Emanuele III lasciò Roma per rifugiarsi a Brindisi, mentre il Paese, colto impreparato dalla notizia, rimase senza una guida chiara, aprendo la strada all’occupazione nazista, alla nascita della Repubblica di Salò e all’inizio della Resistenza.

Un capitolo di storia che tocca da vicino anche il nostro territorio: pochi giorni dopo quell’annuncio, le coste di Salerno sarebbero diventate teatro dello sbarco alleato che avrebbe segnato l’inizio della liberazione del Mezzogiorno.

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