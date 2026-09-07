Addio a Lorenzo Fortunato: domani a Sanza i funerali del 34enne

Sanza e Buonabitacolo si preparano a dare l’ultimo saluto a Lorenzo Fortunato, il trentaquattrenne tragicamente scomparso nel pomeriggio di domenica nelle acque di Palinuro. La comunità locale si stringerà attorno ai familiari in occasione dei funerali previsti per il pomeriggio di martedì 8 settembre, celebrando la memoria di un giovane padre stimato e ricordato da tutti anche per la sua forte passione sportiva.

I funerali nella Chiesa Madre di Sanza

Le esequie avranno luogo domani, martedì 8 settembre, alle ore 16:00, presso la Chiesa Madre di Sanza. La salma del trentaquattrenne, giunta a disposizione dell’autorità giudiziaria e dei medici per gli accertamenti di rito, verrà restituita alla famiglia nel corso della mattinata, consentendo il trasferimento del feretro per il rito funebre. Lorenzo lascia la compagna Nicolina e i due piccoli figli, Francesco e Vincenzo, con i quali risiedeva nella cittadina del Golfo di Policastro.

Il tragico malore a Palinuro e il dolore del territorio

Il dramma si è consumato nella giornata di domenica lungo il litorale di Palinuro, nota località balneare della costa cilentana. Il giovane, originario di Buonabitacolo ma da tempo residente a Sanza, si trovava in mare quando è stato colto da un improvviso e fatale malore che non gli ha lasciato scampo, rendendo vani i soccorsi immediati.

La notizia si è diffusa rapidamente tra il Vallo di Diano e il Cilento, lasciando incredule le comunità in cui Lorenzo era conosciuto e apprezzato. Nelle ultime ore si sono moltiplicati i messaggi di vicinanza e di profondo cordoglio indirizzati ai familiari, ricordando la figura di un ragazzo legato alla propria famiglia e molto attivo nell’ambiente calcistico locale.