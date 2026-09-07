Uomo travolto e ucciso da un treno a Pietrarsa, bloccata la linea Salerno-Napoli

Dramma lungo la ferrovia tra Salerno e Napoli, dove un tragico incidente ha provocato la morte di un uomo e la paralisi del traffico ferroviario nell’area metropolitana. L’investimento si è verificato nella tarda mattinata nei pressi della stazione di Pietrarsa, nel territorio comunale di Portici, coinvolgendo un convoglio in viaggio verso il capoluogo campano. L’episodio ha fatto scattare immediatamente i protocolli di emergenza, con l’interruzione della circolazione per consentire i rilievi delle forze dell’ordine e dell’autorità giudiziaria.

Tragedia sui binari all’altezza di Pietrarsa

L’incidente è avvenuto intorno a mezzogiorno. Un treno passeggeri proveniente da Salerno e diretto a Napoli Centrale ha travolto un uomo che si trovava lungo la sede ferroviaria. In base alle prime ricostruzioni, il macchinista stava già riducendo la velocità del convoglio in vista dell’ingresso nell’impianto ferroviario di Pietrarsa quando si è verificato l’impatto.

Nonostante la manovra di rallentamento, lo scontro è stato inevitabile e di estrema violenza. I primi tentativi di prestare ausilio alla vittima sono stati effettuati da un medico che viaggiava a bordo dello stesso treno, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare: il personale sanitario non ha potuto fare altro che constatare il decesso sul colpo.

Rilievi delle autorità e indagini in corso

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine unitamente al personale di Rete Ferroviaria Italiana per avviare le procedure investigative. Gli agenti della Polizia Ferroviaria lavorano per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e stabilire le ragioni della presenza della persona sui binari al momento del passaggio del treno.

L’area dell’investimento è stata posta sotto il sequestro dell’autorità giudiziaria per effettuare i rilievi tecnici necessari prima di concedere il nulla osta alla rimozione del corpo e al ripristino delle condizioni di sicurezza della linea.

Linea paralizzata e disagi per i pendolari

L’interruzione immediata della circolazione tra Salerno e Napoli ha causato pesanti ripercussioni sulla mobilità regionale. I treni metropolitani e regionali che percorrono la tratta hanno subito cancellazioni, limitazioni di percorso e ritardi consistenti. Centinaia di viaggiatori e studenti pendolari sono rimasti bloccati nelle stazioni intermedie o a bordo delle vetture, con notevoli disagi dovuti anche alla perdita delle coincidenze ferroviarie nella stazione capoluogo. La situazione del traffico ferroviario resta fortemente condizionata in attesa del completamento delle operazioni peritali.