Almanacco del 28 agosto: meteo, eventi, santo del giorno e notizie dalla provincia di Salerno

Domani, venerdì 28 agosto 2026, è il 240° giorno dell’anno (241° negli anni bisestili): mancano ancora 125 giorni al termine del 2026. Siamo nella 35ª settimana dell’anno e ci avviciniamo al weekend che segna, per molte famiglie del Salernitano, l’ultimo scorcio d’estate prima del rientro a scuola e al lavoro.

Meteo in provincia di Salerno

Giornata ancora all’insegna del caldo intenso su tutta la provincia. A Salerno città il termometro salirà fino a circa 37°C, con minime intorno ai 26°C: si tratta di uno dei picchi più alti della settimana. Cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso, assenza di precipitazioni e umidità in calo rispetto ai giorni scorsi. Le condizioni resteranno simili anche nell’entroterra e sulla costa cilentana, dove il caldo sarà mitigato solo parzialmente dalla brezza marina nelle ore serali. Si raccomanda la consueta prudenza nelle ore centrali della giornata, specialmente per anziani e bambini.

Eventi in provincia di Salerno

Il weekend che si apre domani offre diversi appuntamenti nel Salernitano:

Albanella – Al via il Rotunnella Fest, festival dedicato all’olio EVO, in programma dal 28 al 30 agosto.

– Al via il Rotunnella Fest, festival dedicato all’olio EVO, in programma dal 28 al 30 agosto. Castel San Giorgio – Prosegue la Sagra della Pasta e Fagioli e della Pannocchia, tra le più longeve dell’Agro nocerino-sarnese, fino al 30 agosto.

– Prosegue la Sagra della Pasta e Fagioli e della Pannocchia, tra le più longeve dell’Agro nocerino-sarnese, fino al 30 agosto. San Cipriano Picentino – Torna la Festa del Raviolo, con il tradizionale raviolo ricotta e ragù, fino al 30 agosto.

– Torna la Festa del Raviolo, con il tradizionale raviolo ricotta e ragù, fino al 30 agosto. Montecorvino Rovella (frazione Macchia) – Inizia la Festa della Porchetta, Lagane e Ceci, quattro serate tra cucina popolare e musica, dal 28 al 31 agosto.

(frazione Macchia) – Inizia la Festa della Porchetta, Lagane e Ceci, quattro serate tra cucina popolare e musica, dal 28 al 31 agosto. San Gregorio Magno – Continua Baccanalia, la grande festa diffusa nelle cantine del centro storico.

– Continua Baccanalia, la grande festa diffusa nelle cantine del centro storico. Sapri – Gran finale del Premio Terre del Bussento, che ha visto la consegna del riconoscimento al magistrato antimafia Catello Maresca.

Santo del giorno

Il 28 agosto la Chiesa cattolica celebra Sant’Agostino d’Ippona, vescovo e dottore della Chiesa, tra i più grandi pensatori del cristianesimo. Nato a Tagaste nel 354, dopo una giovinezza inquieta si convertì e fu battezzato da Sant’Ambrogio a Milano. Divenuto vescovo di Ippona, in Africa, guidò la sua comunità per oltre trent’anni e morì proprio il 28 agosto del 430, mentre la città era assediata dai Vandali. È autore di opere fondamentali come le Confessioni e La città di Dio.

Accadde oggi

Alcuni fatti storici legati al 28 agosto:

430 – Muore ad Ippona Sant’Agostino, vescovo e futuro dottore della Chiesa.

– Muore ad Ippona Sant’Agostino, vescovo e futuro dottore della Chiesa. 1903 – Nasce ufficialmente il marchio Harley-Davidson a Milwaukee, negli Stati Uniti.

– Nasce ufficialmente il marchio Harley-Davidson a Milwaukee, negli Stati Uniti. 1963 – Martin Luther King pronuncia a Washington il celebre discorso “I have a dream”, tappa fondamentale della lotta per i diritti civili negli USA.

– Martin Luther King pronuncia a Washington il celebre discorso “I have a dream”, tappa fondamentale della lotta per i diritti civili negli USA. 1947 – Il torero spagnolo Manolete viene ferito a morte durante una corrida a Linares.

Le notizie principali di oggi da InfoCilento

Ecco i temi più seguiti pubblicati oggi sul portale:

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