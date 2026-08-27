Blitz a Castellabate: sequestri e denunce contro l’ombrellone selvaggio

Nuovo blitz questa mattina sul litorale di Lago a Castellabate, nell’ambito delle attività di controllo e tutela dell’arenile. L’operazione congiunta ha visto impegnati gli uomini della Polizia Locale, diretta dal comandante Alberto Giorgio, e il personale dell’Ufficio Locale Marittimo di San Marco di Castellabate, guidato dal tenente di vascello Antonino Crea. I controlli si sono concentrati in particolare sull’occupazione irregolare degli spazi demaniali e sul fenomeno del cosiddetto “ombrellone selvaggio”, caratterizzato dal posizionamento di attrezzature sull’arenile per riservare abusivamente porzioni di spiaggia.

Sequestri e sanzioni contro l’occupazione abusiva

Nel corso dell’intervento sono state sequestrate decine di ombrelloni, sedie a sdraio e altri materiali lasciati incustoditi sulla spiaggia. L’azione mira a restituire gli spazi alla libera fruizione pubblica e a contrastare i comportamenti che compromettono il rispetto delle regole e il corretto utilizzo del demanio marittimo.

L’attività di questa mattina non ha riguardato soltanto le attrezzature abbandonate sull’arenile: gli accertamenti hanno portato anche a una denuncia per occupazione abusiva di suolo demaniale finalizzata al commercio, oltre all’elevazione di verbali nei confronti di alcuni stabilimenti balneari per violazioni di diversa natura.

Proseguono i controlli a tutela del litorale

L’operazione rientra nel più ampio programma di controlli sul territorio portato avanti dalle forze impegnate nella tutela della costa, con l’obiettivo di garantire il rispetto delle norme, la fruizione pubblica delle spiagge e la salvaguardia del demanio marittimo. Le attività di verifica proseguiranno anche nei prossimi giorni, con particolare attenzione alle condotte irregolari che incidono sulla libera disponibilità degli arenili e sul corretto svolgimento delle attività balneari.