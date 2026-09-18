Almanacco 18 settembre 2026: meteo Salerno, eventi in Cilento e Costiera, santo del giorno

Venerdì 18 settembre 2026 segna l’ingresso nell’ultimo grande weekend della stagione estiva per il territorio salernitano. È il 261° giorno dell’anno secondo il calendario gregoriano: mancano 104 giorni al 31 dicembre. Tra Cilento, Costiera Amalfitana e capoluogo, la giornata apre tre giorni densi di appuntamenti, tra manifestazioni culturali, feste gastronomiche di fine estate e i preparativi per le celebrazioni patronali di San Matteo a Salerno, in programma il 21 settembre.

Meteo per la provincia di Salerno

La giornata di venerdì si presenta instabile, con cielo che alterna nuvolosità e schiarite e possibilità di qualche breve rovescio nelle ore centrali. Le temperature restano gradevoli, con valori minimi intorno ai 21-23°C e massime che possono toccare i 27°C lungo la costa. L’umidità relativa risulta piuttosto elevata nelle prime ore del giorno, mentre i venti soffiano deboli da sud al mattino, per rinforzare moderatamente da sud-ovest nel pomeriggio. Il mare si mantiene poco mosso. La qualità dell’aria è classificata come buona in tutta l’area salernitana.

Eventi in provincia di Salerno

Il weekend che si apre oggi è tra i più ricchi dell’anno per il territorio. A Salerno prosegue la Salerno Design Week, che anima musei e piazze cittadine, mentre il Barbuti Salerno Festival chiude la sua 41ª edizione con uno spettacolo che intreccia teatro e flamenco. In Costiera Amalfitana, proprio oggi e ieri, la Chiesa di Sant’Agostino a Salerno ospita alcuni appuntamenti del festival diffuso Tracce, che fino al 26 settembre porterà musica, teatro e trekking culturali tra Amalfi, Positano, Praiano e Agerola.

Nel Cilento prende il via un fine settimana all’insegna delle sagre di fine estate: a Pioppi, frazione di Pollica, torna sul lungomare la 55ª edizione della Sagra del Pesce, con alici fritte, pasta con le alici e serate di musica popolare a partire dalle 19:30, fino a domenica 20 settembre. A Casal Velino Marina si svolge invece “Pesce in Festa”, tra degustazioni di pesce fresco e musica dal vivo. Sempre da oggi, a Eboli prende il via la Festa del Baccalà, che animerà la Piana del Sele con stand gastronomici fino al 4 ottobre.

Il santo del giorno

Il 18 settembre la Chiesa cattolica ricorda San Giuseppe da Copertino, sacerdote francescano dell’Ordine dei Frati Minori Conventuali, vissuto nel Seicento e venerato a Osimo, nelle Marche. Conosciuto anche come “Fratel Asino” per la sua umiltà, è ricordato per gli episodi di estasi mistica che la tradizione popolare gli attribuisce, ed è oggi patrono di studenti, aviatori e di chi affronta un esame. Nello stesso giorno il Martirologio Romano fa memoria anche di altre figure, tra cui Sant’Eustorgio di Milano, vescovo, e Santa Riccarda, imperatrice.

Accadde oggi

Diversi episodi storici significativi sono legati a questa data. Nel 1851 usciva a New York il primo numero del New York Times, destinato a diventare uno dei quotidiani più autorevoli al mondo. Nel 1906 un violento tifone seguito da uno tsunami colpì Hong Kong, causando circa diecimila vittime. Nel 1931 l’incidente di Mukden fornì al Giappone il pretesto per l’occupazione della Manciuria, un evento che avrebbe pesato sugli equilibri internazionali del decennio successivo. Tra le nascite illustri di questo giorno si ricordano l’imperatore romano Traiano e l’attrice Greta Garbo, nata nel 1905.

Le notizie di ieri

Programmi tv

InfoCilento è anche tv, in tutta la provincia di Salerno sul Canale 79 del digitale terrestre. Segui il nostro Telegiornale, dal lunedì al sabato alle ore 13:55, 16:55, 19:55 e 23:55. Lunedì, dopo il tg, appuntamento con l’approfondimento sportivo. Inoltre potrai seguire quotidianamente programmi di approfondimento e intrattenimento.

Clicca qui per vedere la programmazione completa o seguire la tv in streaming.

Chat

Resta aggiornato in tempo reale, iscriviti al nostro canale Telegram. Clicca qui.

Se vuoi ricevere le principali notizie su Whatsapp iscriviti al canale, clicca qui.

Seguici sui social

YOUTUBE: Clicca qui per Youtube con InfoCilento

INSTAGRAM: Clicca qui per Instagram

FACEBOOK: Clicca qui per Facebook

X: Clicca qui per X

Questi sono i nostri principali social network ma siamo presenti anche su altre piattaforme

Pubblicità

Spot tv, redazionali, banner, reel o post sui social. InfoCilento ti offre tante opportunità per promuovere la tua attività, ottenendo la massima visibilità a costi contenuti.

Mail: commerciale@infocilento.it

Telefono: +39 329 421 4814

Segnalazioni e contatti

Inviaci informazioni e segnalazioni. Invia un messaggio WhatsApp al numero +39 327 229 5001

Direttore: Ernesto Rocco