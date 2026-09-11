Almanacco 11 settembre: meteo Salerno, eventi nel Cilento, Santo del giorno

Buongiorno e benvenuti all’appuntamento quotidiano con l’Almanacco di infocilento.it. Oggi, venerdì 11 settembre, si apre un weekend particolarmente ricco per tutta la provincia di Salerno, tra manifestazioni culturali, festival musicali e un primo cambiamento delle condizioni meteorologiche dopo settimane di caldo anomalo. Scopriamo insieme meteo, eventi, il Santo del giorno e i fatti storici legati a questa data.

Meteo, provincia di Salerno

Dopo un’estate prolungata con temperature molto sopra la media, l’11 settembre segna l’inizio di una fase di transizione: tra oggi e domani è atteso l’arrivo di un fronte atlantico che porterà piogge e un calo delle temperature anche al Sud Italia. Nella giornata odierna il tempo resta comunque prevalentemente stabile, con cielo sereno o poco nuvoloso al mattino (salvo qualche annuvolamento più esteso in Campania) e ampio soleggiamento nel pomeriggio, con la possibilità di temporali isolati sulle zone interne e montuose. Per il weekend le tendenze indicano la fine del caldo anomalo entro sabato, con un peggioramento accompagnato da qualche temporale.

Per il Cilento interno (Vallo di Diano, Alburni) restano possibili variazioni localizzate, specie nelle ore pomeridiane.

📌 Nota redazionale: essendo il meteo un dato soggetto a rapide variazioni, si raccomanda di verificare le previsioni aggiornate nelle 24-48 ore precedenti la pubblicazione, in particolare per le zone interne e collinari del Cilento.

Eventi, Cilento e provincia di Salerno

Il weekend dell’11-13 settembre è particolarmente denso di appuntamenti in tutta la provincia:

Weekend al Parco 2026 – Al via oggi, venerdì 11 settembre alle ore 19:00 a Villa Matarazzo, Santa Maria di Castellabate, la seconda edizione del festival diffuso del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, che si apre con lo spettacolo “Forza Venite Gente – Il Musical”, dedicato alla figura di San Francesco d’Assisi.

– Al via oggi, venerdì 11 settembre alle ore 19:00 a Villa Matarazzo, Santa Maria di Castellabate, la seconda edizione del festival diffuso del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, che si apre con lo spettacolo “Forza Venite Gente – Il Musical”, dedicato alla figura di San Francesco d’Assisi. ViviamoCilento 2026 – Prende avvio oggi ad Acciaroli di Pollica un festival di tre giorni dedicato alla musica, ai racconti sonori e alla valorizzazione del territorio, quest’anno dal titolo “L’amare ci muove”. Tra gli ospiti attesi nel corso del weekend figurano Levante e Margherita Vicario.

– Prende avvio oggi ad Acciaroli di Pollica un festival di tre giorni dedicato alla musica, ai racconti sonori e alla valorizzazione del territorio, quest’anno dal titolo “L’amare ci muove”. Tra gli ospiti attesi nel corso del weekend figurano Levante e Margherita Vicario. Mediterraneo Video Festival – Prosegue ad Ascea Capoluogo la rassegna cinematografica che, dal 10 al 13 settembre, attraversa cinque località del Cilento.

– Prosegue ad Ascea Capoluogo la rassegna cinematografica che, dal 10 al 13 settembre, attraversa cinque località del Cilento. Cibo & Dintorni – Prende il via in piazza della Libertà a Salerno la quindicesima edizione della manifestazione enogastronomica dedicata al cibo e al vino.

– Prende il via in piazza della Libertà a Salerno la quindicesima edizione della manifestazione enogastronomica dedicata al cibo e al vino. Jazz ad Amalfi – Questa sera, alle ore 22:00, in piazza Duomo si conclude la rassegna jazz con un concerto a ingresso gratuito.

– Questa sera, alle ore 22:00, in piazza Duomo si conclude la rassegna jazz con un concerto a ingresso gratuito. Velia Teatro Festival – Prosegue a Castelnuovo Cilento, presso il Castello Talamo Atenolfi, la ventinovesima edizione della rassegna dedicata al teatro classico.

Santo del giorno

L’11 settembre la Chiesa cattolica celebra i Santi Proto e Giacinto, martiri romani. Secondo la tradizione, erano due servi cristiani che aiutarono la loro padrona Eugenia a convertirsi alla fede, per poi fare lo stesso con l’amica di lei, Bassilla; per questo furono arrestati e condannati al martirio. Il loro culto è storicamente documentato: già nel IV secolo papa san Damaso compose un’iscrizione per il loro sepolcro nel cimitero di Basilla, sulla via Salaria antica, dopo averne recuperato i resti nascosti sotto terra. Circa quindici secoli dopo fu ritrovato intatto il sepolcro di san Giacinto, con il corpo che recava ancora i segni del martirio per fuoco.

Accadde oggi, 11 settembre nella storia

Diversi eventi importanti sono legati a questa data:

1890 – Nel Canton Ticino ha luogo una rivoluzione con la presa del potere da parte dei radicali, passati alla storia come i “settembristi”.

– Nel Canton Ticino ha luogo una rivoluzione con la presa del potere da parte dei radicali, passati alla storia come i “settembristi”. 1906 – Il Mahatma Gandhi, durante una protesta a Johannesburg, adotta per la prima volta il metodo della satyagraha, la resistenza non violenta, invitando i suoi compagni a sfidare pacificamente la nuova legge.

– Il Mahatma Gandhi, durante una protesta a Johannesburg, adotta per la prima volta il metodo della satyagraha, la resistenza non violenta, invitando i suoi compagni a sfidare pacificamente la nuova legge. 1914 – Le truppe australiane invadono la Nuova Britannia, sconfiggendo il contingente tedesco presente sul territorio.

– Le truppe australiane invadono la Nuova Britannia, sconfiggendo il contingente tedesco presente sul territorio. 2001 – Gli attacchi terroristici negli Stati Uniti: quattro aerei di linea vengono dirottati, due si schiantano contro le Torri Gemelle causandone il crollo, uno colpisce il Pentagono e il quarto precipita in Pennsylvania; le vittime saranno quasi tremila.

– Gli attacchi terroristici negli Stati Uniti: quattro aerei di linea vengono dirottati, due si schiantano contro le Torri Gemelle causandone il crollo, uno colpisce il Pentagono e il quarto precipita in Pennsylvania; le vittime saranno quasi tremila. 2011 – A dieci anni dagli attentati viene inaugurato il National September 11 Memorial & Museum, dedicato alle vittime del World Trade Center.

Le notizie di ieri

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